WSJ: На переговорах в Саудівській Аравії щодо України візьмуть участь високопосадовці з 30 великих країн

Саудівська Аравія має намір провести переговори з відновлення миру в Україні, в яких візьмуть участь високопосадовці з близько 30 великих країн, що розвиваються, на початку серпня в Джидді, повідомляє в суботу The Wall Street Journal (WSJ).
"За словами дипломатів, залучених до обговорення, на зустріч, яка відбудеться в Джидді 5 і 6 серпня, прибудуть високопоставлені офіційні особи приблизно з 30 країн", - повідомляє газета.
Наголошується, що росія не отримала запрошення на цю зустріч.
Як очікується, у переговорах візьмуть участь представники західних країн, України та ключових країн, що розвиваються, зокрема Індії та Бразилії. Західні та українські офіційні особи сподіваються, що переговори приведуть до мирного саміту пізніше цього року.
Серед тих, хто вже підтвердив свою участь - Велика Британія, ПАР, Польща та країни ЄС.
Також, обізнане із ситуацією джерело заявило, що в Джидді буде присутній радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
За інформацією видання, західні офіційні особи обрали Саудівську Аравію для проведення переговорів частково в надії на те, що вона зможе спонукати Китай взяти в них участь.
Як повідомлялося, 27 липня президент Володимир Зеленський сказав "була вже зустріч у Копенгагені, зараз у Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде Бразилія. Потім ми вийдемо на саміт Формули миру".
Наприкінці червня в Копенгагені відбулася зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів більш ніж 10 країн, присвячена підготовці "Саміту миру".
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