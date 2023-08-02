МО України планує замінити третину керівників військкоматів

Міністерство оборони має намір до кінця року замінити третину керівників військкоматів на ветеранів з бойовим досвідом.

Такими планами поділився заступник голови Міноборони Олександр Павлюк у ефірі телемарафону.

За його словами, на керівні посади хочуть призначати військових, які не можуть продовжувати службу через поранення.

«Це дуже важливе питання та виклик: чому ТЦК очолюють люди, які не воювали та не мають бойового досвіду? Над цим питанням ми також попрацювали та запропонували: до кінця року 30% керівного складу потрібно замінити людьми, які воювали», – сказав Павлюк.

Генерал зазначив, що робота у цьому напрямі вже ведеться. Так, роти охорони військкоматів вже на 50-70% складаються з ветеранів, які воювали та мають поранення.

«Наразі ми підійшли до етапу заміни керівного складу. Головне – не зірвати процес мобілізації, тому що це основне», – резюмував Павлюк.

Варто зазначити, що в Україні продовжуються перевірки військкоматів, вже оголошено понад 20 підозр.