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Стефанішина: Україна провела перший етап оцінки адаптації законодавства України до права ЄС

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Україна провела перший етап оцінки адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (селф-скринінг), повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"На сьогодні можу констатувати, що ми повністю завершили перший етап селф-скринінгу. Тобто, всі міністерства та інші органи влади успішно виконали свою роботу: аналіз близько 28 тисяч актів права ЄС у 34 переговорних розділах фактично проведено. Тепер маємо зосередитися на напрацюванні чіткого бачення пріоритетів і графіка імплементації актів", - наводить слова Стефанішиної пресслужба за результатами координаційної наради із заступниками міністрів з євроінтеграції.

За її словами, далі необхідно визначити за кожним із напрямів перелік актів, які мають бути імплементовані насамперед.

"Це допоможе систематизувати нашу роботу і правильно розставити акценти. Коли цей перелік буде сформовано - він, зокрема, ляже в основу планів у рамках Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility), плану нашої законопроєктної роботи", - додала вона.

Крім того, Стефанішина наголосила, що дотримання термінів проведення аналізу є політично важливим не лише для позитивних результатів жовтневого звіту Європейської комісії з розширення, а й для подальших кроків із відкриття переговорів щодо вступу до ЄС.

Стефанішина
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