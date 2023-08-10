Країни Балтії і Польщі закликали мінськ припинити переслідування опонентів

Міністри закордонних справ країн Балтії і Польщі виступили з заявою з нагоди річниці фальсифікованих президентських виборів у білорусі, закликавши мінськ припинити переслідування опонентів і пособництво в агресії рф проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви наводить МЗС Польщі.
Міністри заявили, що протягом трьох років, незважаючи на рішучий осуд з боку міжнародної спільноти, режим лукашенка продовжує нелюдські репресії, що постійно посилюються.
"Правозахисників, журналістів, профспілкових діячів, працівників ЗМІ, адвокатів і звичайних громадян, які висловлюють критику системи, називають екстремістами і терористами, переслідують, шантажують, ув'язнюють; деякі з них зникли безвісти або були вбиті в спробах влади придушити опір своєму нелегітимному правлінню", – йдеться у заяві.
Окрім того, з лютого 2022 року режим лукашенка виступає співучасником і прямим прибічником неспровокованої та невиправданої агресії росії проти України, зокрема, бере участь у насильницькій депортації українських дітей.
"Поки мінський режим дбає лише про власне виживання, він продовжує руйнувати білоруську державність, нелегітимно і незаконно, всупереч волі білоруського народу, поступаючись своїм суверенітетом росії", – зазначають міністри, закидаючи білоруському режиму також дестабілізацію ситуації в регіоні через сприяння мігрантам у потраплянні до ЄС.
"У цей особливо болісний момент в історії білорусі ми продовжуємо стояти разом з її народом, залишаючись вірними зобов'язанням, вираженим в історичному девізі "За нашу і вашу свободу". Ми віримо в демократичну, незалежну і суверенну білорусь так само, як ми віримо в перемогу України" – йдеться у заяві.
"Ми знову закликаємо до негайного і безумовного звільнення та реабілітації всіх політичних в'язнів, до припинення репресій та пособництва в агресії росії проти України. Допоки триватимуть репресії, порушення міжнародного права, інструменталізація міграції та інші злочини, ми продовжуватимемо ізолювати злочинний і нелегітимний режим лукашенка та посилюватимемо цільові та секторальні санкції ЄС проти нього", – наголосили міністри.
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