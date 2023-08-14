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Юсов: росія палала й буде палати

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росія палала й буде палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України.

Так представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону FREEДОМ прокоментував матеріал російського видання Верстка про те, що в росії цього року пролунала рекордна за 10 років кількість вибухів.

Він упевнений, що це прямий наслідок війни, яку розв’язав путін.

Юсов зазначив, що у рф були всі гарантії від Заходу, вона могла стати однією з демократичних країн і увійти до складу союзу, але путін вирішив відновити імперію. Тому росія палає і палатиме до закінчення війни в Україні.

«Результатом цієї злочинної війни та воєнних злочинів, є, зокрема, вибухи, різні літальні об’єкти, дестабілізація в середині росії, яка виходить далеко за межі вибухів та підпалів у тих чи інших місцях. росія палала і буде палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України», – сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що підпали військкоматів у росії не випадкові й не є предметом “розводу” простих громадян, а формою протесту свідомих росіян.

«Також ми бачимо збройні повстання серед жителів росії і підтримку пригожина в народі. Режим путіна і далі втрачатиме владу над ситуацією», – додав розвідник.

Юсов
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