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Німецький оборонний концерн розпочне обслуговування танків Leopard на території України

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall найближчими днями розпочне обслуговування танків Leopard на території України.

Про це пише Deutsche Welle.

У рамках надання військової допомоги Україні Німеччина, серед іншого, постачає Києву танки Leopard, які зношуються в ході бойових дій і потребують регулярного технічного обслуговування.

"Ми розпочнемо роботу вже цього місяця", - повідомив голова правління концерну Армін Паппергер.

За словами Паппергера, зараз у Німеччині навчаються 12 фахівців з України, ще 12 приїдуть пізніше.

Очільник Rheinmetall підтвердив намір найближчим часом також розпочати і виробництво танків в Україні.

"Це може початися незабаром, оскільки там досить добре оснащених танкових заводів з радянських часів", - сказав він, додавши, що Rheinmetall планує взяти їх в оренду і потім налагодити одну або дві лінії виробництва за стандартами НАТО.

Паппергер наголосив, що Україна колись має стати незалежною у сфері виробництва озброєнь.

"Захід не може вічно оплачувати всі рахунки, і президент Зеленський погоджується з цим", - зазначив голова німецького концерну.

Leopard, Rheinmetall
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