Німецький оборонний концерн розпочне обслуговування танків Leopard на території України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall найближчими днями розпочне обслуговування танків Leopard на території України.
Про це пише Deutsche Welle.
У рамках надання військової допомоги Україні Німеччина, серед іншого, постачає Києву танки Leopard, які зношуються в ході бойових дій і потребують регулярного технічного обслуговування.
"Ми розпочнемо роботу вже цього місяця", - повідомив голова правління концерну Армін Паппергер.
За словами Паппергера, зараз у Німеччині навчаються 12 фахівців з України, ще 12 приїдуть пізніше.
Очільник Rheinmetall підтвердив намір найближчим часом також розпочати і виробництво танків в Україні.
"Це може початися незабаром, оскільки там досить добре оснащених танкових заводів з радянських часів", - сказав він, додавши, що Rheinmetall планує взяти їх в оренду і потім налагодити одну або дві лінії виробництва за стандартами НАТО.
Паппергер наголосив, що Україна колись має стати незалежною у сфері виробництва озброєнь.
"Захід не може вічно оплачувати всі рахунки, і президент Зеленський погоджується з цим", - зазначив голова німецького концерну.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023