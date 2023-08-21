Рютте: Нідерланди і Данія передадуть Україні літаки F-16

Нідерланди і Данія зобов'язуються передати Україні літаки F-16, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"У травні Нідерланди оголосили, що ми будемо навчати українських військових для розгортання літаків F-16. Але всі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків. Іншими словами, для навчання на літаках потрібна доставка літаків. І сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди і Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні та Українським повітряним силам, коли будуть виконані умови для такого передання", - сказав він.
"І я гордий оголосити, що сьогодні ми також почали переговори про двосторонній меморандум, про довгостроковий внесок Нідерландів у контексті Декларації безпеки "Великої сімки", - сказав Рютте.
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