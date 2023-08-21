Беларускі гаюн: Спільні військові навчання білорусі та росії продовжено

білорусь вкотре продовжила спільні зі збройними силами росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 27 серпня. Про це повідомляє моніторингова група Беларускі гаюн.
"Вихідні 19 і 20 серпня, але Доманове, Осиповицький і Обуз-Лесновський працюють без перерви", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що навчання на полігонах продовжуються з 21 серпня і до:
Моніторингова група нагадала, що військові навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень налічує вже 69 тижнів.
Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що цілі оголошеної РФ так званої "СВО" на сьогоднішній день вже виконано.
Також повідомлялося, що білоруське підпілля фіксує зменшення кількості терористів з ПВК Вагнер на території країни з 5,8 тис. до 4,4 тис. Причиною є відсутністю фінансування зі сторони РФ. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися.
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