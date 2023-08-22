Юсов: Велика кількість народних депутатів задіяні в різних проектах ГУР

Досить велика кількість народних депутатів задіяні в різних проектах Головного управління розвідки.
Про це в інтервʼю Українським Новинам сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
"Розвідка в роботі використовує різних людей для захисту наших національних інтересів. Якщо ми говоримо про народних депутатів, то це питання і парламентської дипломатії і питання особистих звʼязків і звичайно народний депутат якщо хоче може допомогти українській державі силами безпеки і оборони і звичайно ГУР", - сказав Юсов.
За його словами, досить велика кількість народних депутатів задіяні в різних проектах, зокрема, і в публічних та відкритих, таких як робота щодо наших полонених і вони справді суттєво допомагають.
Точну кількість нардепів, які співпрацюють Юсов не назвав.
Також представник ГУР розповів, чи отримують такі нардепи фінансову вигоду від цього.
"Я думаю, що насамперед політики мають бути державниками та патріотами", - зазначив Юсов.
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