В росії можуть заблокувати YouTube

ростелеком, ймовірно, тестує сервіс, який має фільтрувати відеоконтент на YouTube, а сам YouTube в росії можуть заблокувати. Про це повідомляє галузевий Telegram-канал "зателеком".
Підтвердженням цього стали надіслані у Telegram-каналах скриншоти листа, в якому ростелеком звертається до своїх співробітників з запрошенням долучитися до тестування даного сервісу через сайт ytonline.ru. Щоправда, доступ до цього ресурсу, який у п'ятницю був відкритий для всіх, вже зараз недоступний.
У повідомленні зазначається, що внутрішній "сервіс доступу до YouTube" створений з метою перевірити різні гіпотези, зібрати статистику та вдосконалити алгоритми. Проте дехто вважає, що мета сервісу – приховування контенту, що небажаний для російської влади. Дивитися можна буде нейтральні ролики або вигідні рф.
За словами виконавчого директора товариства захисту інтернету Михайла Клімарьова, у разі ухвалення рішення про впровадження цензури на YouTube розробка та впровадження фільтраційного механізму може тривати близько двох місяців.
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