Юсов: Терористичне угруповання вагнера наразі не бере участі у бойових діях в Україні

Терористичне угруповання вагнера як структура наразі не бере участі у бойових діях в Україні.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, інформує LIGA.net.

"Якщо ми говоримо про присутність вагнерівців в України, то мається на увазі структурно. Терористична організація ПВК "Вагнер" в Україні сьогодні не воює. І найближчим часом не планується її залучення до повномасштабної війни Росії проти України", – сказав він.

Представник ГУР додав, що ця ситуація відстежується. Юсов зауважив, що окремі терористи з досвідом бойових дій, зокрема серед вагнерівців, воюють проти України, але це не має системного характеру.

Раніше Юсов зазначив, що переміщення "вагнерівців" у Білорусі і напруження на кордоні з Польщею та країнами Балтії покликане, зокрема, відволікти сили і засоби допомоги від України.