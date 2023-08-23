Юсов: Терористичне угруповання вагнера наразі не бере участі у бойових діях в Україні

Терористичне угруповання вагнера як структура наразі не бере участі у бойових діях в Україні.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, інформує LIGA.net.
"Якщо ми говоримо про присутність вагнерівців в України, то мається на увазі структурно. Терористична організація ПВК "Вагнер" в Україні сьогодні не воює. І найближчим часом не планується її залучення до повномасштабної війни Росії проти України", – сказав він.
Представник ГУР додав, що ця ситуація відстежується. Юсов зауважив, що окремі терористи з досвідом бойових дій, зокрема серед вагнерівців, воюють проти України, але це не має системного характеру.
Раніше Юсов зазначив, що переміщення "вагнерівців" у Білорусі і напруження на кордоні з Польщею та країнами Балтії покликане, зокрема, відволікти сили і засоби допомоги від України.
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