Данилишин: З початку року прибуток українських банків перевищує показник за весь 2021 рік

У січні-липні 2023 року чистий прибуток української банківської системи збільшився до 83,2 млрд грн, що перевищує відповідний показник за весь 2021 рік.
Про це у Facebook повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин.
Саме у липні до червня показник зріс на 15,5 млрд грн. Чисті процентні доходи банків за 7 місяців досягли 111,3 млрд грн, чисті комісійні доходи – 29,4 млрд грн.
Він пояснив, чисті процентні доходи банків разом із позитивним результатом переоцінки вартості цінних паперів виступали факторами покращення фінансових результатів банків.
Водночас обсяг відрахувань у резерви за активними операціями, який у 2022 році виступав головним чинником погіршення фінансових результатів банків (понад 120 млрд грн), з початку 2023 року залишається помірним (4,9 млрд грн).
Рентабельність активів банків за січень-червень 2023 року становила 6,8%, капіталу – 67,5%, додатково повідомив Данилишин.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023