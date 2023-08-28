Шмигаль: Тарифи на тепло в новому опалювальному сезоні залишаться без змін

Тарифи на тепло для українців в новому опалювальному сезоні залишаться без змін. Також понад 70% обʼєктів ЖКГ вже підготовили до опалювального сезону. У цьому запевнив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

“Готуємося до зими. Тарифи на тепло для людей в новому опалювальному сезоні залишаться без змін. Уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року”, - написав він у Facebook.

За його словами, закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка. Вже закачали понад 13 мільярдів кубів блакитного палива, наголосив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що станом на 15 серпня понад 70% обʼєктів ЖКГ підготовлено до опалювального сезону.