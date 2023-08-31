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Боррель запропонував заснувати для допомоги Україні фонд у 5 млрд євро на рік

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Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Україна потребує передбачуваної та надійної допомоги для військового оснащення, і запропонував заснувати для цього спеціальний фонд у EUR5 млрд на рік до 2027 року.

"Я запропонував фонд підтримки України на період 2024-2027 років. Його мета в тому, щоб забезпечити надійність нашої військової допомоги. Цей фонд буде пов'язаний з Європейським фондом миру, і він має стати фундаментальним елементом нашого довгострокового внеску в безпеку України, як про це домовилися європейські очільники в червні", - сказав Боррель у середу на пресконференції в Толедо після неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

"Пропонований фонд становитиме EUR5 млрд на рік. Це стеля, а не ціль витрат", - уточнив глава дипломатії ЄС.

Він пояснив, що ці кошти призначені для планування військової допомоги ЄС Україні в середньостроковій перспективі. За його словами, міністри оборони тепер зайнялися цим питанням. У четвер, 31 серпня, його обговорюватимуть міністри закордонних справ на своїй неформальній зустрічі в Толедо.

"Ми розраховуємо дійти згоди якнайшвидше. Я сподіваюся, це станеться до кінця року", - заявив глава європейської дипломатії.

Боррель
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