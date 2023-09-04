Психологи розповіли, як школярам адаптуватися до нового навчального року

Попри війну, в Україні розпочався новий навчальний рік. На початку діти можуть відчувати тривогу й перейматися через те, чи приймуть їх однокласники, чи знайдуть вони своє місце в класі. Про це повідомив Центр громадського здоров'я.
Стежте, чи не проявляє дитина ознак стресу, та заохочуйте її відкрито ділитися з вами переживаннями, пишуть.
Говоріть чесно та проявляйте розуміння до почуттів дитини. Найважливіше – допомогти їй почуватися впевнено перед початком та протягом навчального року.
Фахівці Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) дають такі поради батькам:
Переконайтеся, що дитина має розпорядок дня – з часом для їжі та сну. Відпочинок й знання того, чого очікувати вдома, допомагає дітям легше звикнути до шкільного режиму.
Якщо дитина йде у перший клас, пам'ятайте, що короткі прощання вранці – найкращий варіант. Намагайтеся зберігати спокій та дайте дитині зрозуміти, що ви не залишите її, якщо вона не буде в безпеці.
Поговоріть з дитиною про те, чого їй варто очікувати від навчального процесу.
Переконайтеся, що ваша дитина здорова й вакцинована.
Пам'ятайте, що під час повернення до школи дитині потрібна ваша підтримка, а також довірливі стосунки з вчителями.
Усій родині важливо починати прокидатись раніше, щоб адаптація дитини до навчання у школі була швидшою, розповіла психологиня Світлана Ройз.
Переберіть разом одяг й розкладіть по поличках усе шкільне.
Організуйте робоче місце для дитини.
Підготуйте з дитиною, яка ходить у молодшу школу, рюкзак, подумайте, що в ньому має бути, крім канцелярії (наприклад, вода, ліки, ліхтарик).
Якщо дитина ходитиме до школи сама, спочатку пройдіть цей шлях разом кілька разів. Поговоріть з нею, як вона діятиме під час повітряної тривоги у дорозі, транспорті чи вдома, коли навчатиметься онлайн й буде сама, у школі.
"Дитині важливо чути, що вона здатна навчатися. Не стимулюйте дітей соромом й почуттям провини, адже це стає ще одним травмувальним фактором", – пише Центр громадського здоров'я.
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