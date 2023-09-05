Шмигаль обговорив заходи щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату в Україні

Заходи щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату, вдосконалення банківської системи та низку інших питань обговорив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на великій міжвідомчій нараді за участю урядовців, представників Офісу Президента, Нацбанку, центральних органів виконавчої влади.
Про це глава уряду написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Обговорили заходи щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату, вдосконалення банківської системи та страхування, розвиток системи публічних закупівель, корпоративну, антикорупційну й судову реформи. Це зміни, які насамперед спрямовані на побудову сильної та розвиненої України, на зміцнення євроінтеграції та відносин із ЄС», – зазначив Шмигаль.
За його словами, виконання цих кроків так само відкриває шлях до реалізації європейської програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки. «Працюємо далі задля перемоги та успішної України», - додав Прем'єр.
Учасники наради підсумувати проміжні результати роботи та скоординували подальші кроки.
Шмигаль зазначив, що Україна змінюється та наближається до Європи, і тут усі гілки влади працюють над цією метою щоденно.
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