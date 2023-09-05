Ляшко: Лікарні України підписуватимуть меморандуми з лікарнями світу для обміну досвідом

У межах третього саміту перших леді і джентльменів буде офіційно започатковано міжнародне медичне партнерство: лікарні України підписуватимуть меморандуми з лікарнями світу для обміну досвідом.
Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив під час пресконференції в Києві, передає кореспондент Укрінформу.
Він розповів, що в межах саміту відбудеться сателітний саміт міністрів охорони здоров‘я, під час якого буде підписано певний документ. Деталей Ляшко не розкрив, однак зауважив, що продовження цей документ знайде на найближчому засіданні Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров‘я.
"Окремо в межах саміту відбудеться започаткування міжнародного медичного партнерства. Лікарні України підписуватимуть меморандуми з лікарнями світу і будуть обмінюватися досвідом. Ми формалізуємо ті відносини, які вже працюють в Україні", – додав міністр охорони здоров’я.
У цьому контексті він поінформував, що від початку повномасштабного російського вторгнення 577 медичних працівників виїжджали за кордон, щоб перейняти досвід у колег. Своєю чергою, за його словами, понад 600 іноземних лікарів з аналогічною метою приїжджали в Україну.
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