Петреус: Західні країни мають надавати Україні більше підтримки у вигляді військової техніки та озброєння

Західні країни, зокрема США, мають надавати Україні більше підтримки у вигляді військової техніки та озброєння, щоб ЗСУ були якомога краще підготовлені під час наступу. Про це сказав член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, командувач Центрального командування США у 2008-2010 роках, директор ЦРУ у 2011-2012 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму, інформаційним спонсором якого є «Главком».
Генерал відзначив лідерство США у питанні надання військової підтримки Україні: «Треба віддати належне не тільки Білому дому, але і Конгресу, і всьому американського народу, оскільки вони надали безпрецедентну підтримку за весь період після Другої світової війни».
Водночас, на думку генерала, деякі рішення, зокрема щодо надання Україні певних видів озброєння, мали б прийматися швидше.
«Я дуже хотів би, щоб були прийняті на користь України деякі рішення, які могли б відіграти ефект каталізатора. Зокрема, хотілося б мати рішення щодо танків Абрамс принаймні на 6 місяців раніше. Так само треба швидше приймати рішення щодо F-16. Ми вже пройшли певний етап, коли були певні занепокоєння, тепер треба зробити все, що в межах можливого», – додав він.
Ексдиректор ЦРУ висловив сподівання, що підтримка України Заходом буде зростати.
«Маємо зробити все можливе, щоб Україна була якомога краще підготовлена і на наступний період наступу», – сказав Девід Петреус.
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