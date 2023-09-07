У росії занепокоєні спільними військовими навчаннями Вірменії та США

Інформація про проведення спільних вірмено-американських військових навчань на території Вірменії викликає настороженість.
Про це сказав речник кремля дмитро пєсков на брифінгу у середу, 6 вересня.
"По навчанням… Безумовно, такі новини викликають настороженість особливо в нинішній ситуації. Тому глибоко аналізуватимемо ці новини і відстежуватимемо ситуацію", – сказав він у відповідь на питання журналістів.
Раніше у середу стало відомо, що у Вірменії у вересні пройдуть спільні з американцями навчання Партнер Орел-2023 (Eagle Partner-2023). Вони відбудуться на базі навчального центру миротворчої бригади Міноборони Вірменії Зар.
Також у Вірменії заявили, що перебування в ОДКБ "створює проблеми". Офіційний Єреван заговорив про те, що йому важливо співпрацювати із західними партнерами в питаннях безпеки. Днями Вірменія відкликала свого представника в ОДКБ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023