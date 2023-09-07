У росії занепокоєні спільними військовими навчаннями Вірменії та США

Інформація про проведення спільних вірмено-американських військових навчань на території Вірменії викликає настороженість.

Про це сказав речник кремля дмитро пєсков на брифінгу у середу, 6 вересня.

"По навчанням… Безумовно, такі новини викликають настороженість особливо в нинішній ситуації. Тому глибоко аналізуватимемо ці новини і відстежуватимемо ситуацію", – сказав він у відповідь на питання журналістів.

Раніше у середу стало відомо, що у Вірменії у вересні пройдуть спільні з американцями навчання Партнер Орел-2023 (Eagle Partner-2023). Вони відбудуться на базі навчального центру миротворчої бригади Міноборони Вірменії Зар.

Також у Вірменії заявили, що перебування в ОДКБ "створює проблеми". Офіційний Єреван заговорив про те, що йому важливо співпрацювати із західними партнерами в питаннях безпеки. Днями Вірменія відкликала свого представника в ОДКБ.