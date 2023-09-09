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З 1 жовтня в Україні буде введено штрафи за торгівлю без касових апаратів

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Штрафи за торгівлю без касових апаратів повертаються із 1 жовтня 2023 року. Українців попереджають, що вони будуть великими.

РБК-Україна розповідає, кому загрожують штрафи і скільки доведеться платити.

Цього тижня глава фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев нагадав про повернення штрафів, скасованих на початку повномасштабного вторгнення росії. Вони стосуватимуться тих підприємців, які працюють без реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

"Я хочу звернутися до підприємств торгівлі щодо встановлення касових апаратів. З 1 жовтня буде введено великі штрафи за невстановлення цих апаратів", - зазначив він.

Він також наголосив, що планові перевірки бізнесу на наявність касових апаратів уже відновлено. Причому у повному обсязі.

За словами Гетьманцева, перевірки стосуються певних груп. Зокрема тих, хто реалізує:

  • спиртні напої
  • табачні вироби
  • паливо
  • електроенергію

Крім того, під планові перевірки підпадають банківські та фінансові установи, а також гральний бізнес.

"Днями буде прийнято план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства", - попередив народний депутат.

Якщо податкові органи встановлять, що перелічені категорії не проводять розрахункові операції через касові апарати, до них застосують фінансові санкції. І їхній розмір безпосередньо залежить від суми, яка пройшла "мимо каси".

  • За перше порушення загрожує штраф у розмірі 100% вартості проданих товарів (робіт та послуг)
  • За кожне наступне - 150% вартості проданих із порушеннями товарів (робіт, послуг)

Є виняток. Штрафи за роботу без касових апаратів не будуть застосовуватись до бізнесу на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.

У червні Верховна рада ухвалила законопроект №8401, яким внесено зміни до Податкового кодексу. За кілька тижнів його підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з документом, з 1 серпня 2023 року скасовано податкові пільги, а також поновлено перевірки підприємців.

Зокрема, було скасовано пільгову 2%-у ставку. Фізичним особам-підприємцям дозволили самостійно перейти на бажану систему оподаткування. А нових ФОПів, які реєструвалися у 2022 році, автоматично перевели на єдиний податок зі ставкою 5%.

Крім того, І та ІІ групи зобов'язали знову сплачувати єдиний податок, а заборону на штрафи за порушення податкового законодавства також скасували.

Зазначимо, повернення довоєнних податків, штрафів та перевірок є одним із структурних маяків, передбаченим угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про програму фінансування на 15,6 млрд доларів.

Використання касових апаратів є обов'язковим для ФОПів на II, III та IV групах спрощеної системи оподаткування та на загальній системі оподаткування. Незалежно від виду діяльності та обсягу доходів.

ФОПам на І групі не обов'язково використовувати реєстратори розрахункових операцій.

Важливе уточнення. Умовою дотримання законодавства є реєстрація касового апарату контролюючого органу.

Державна податкова служба пропонує використовувати безкоштовні програмні РРО, які встановлюються на смартфони та планшети на операційних системах iOS та Android. Їх оновлення та застосування не потребує витрат та спеціальних навичок.

штрафи, касові апарати
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