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Reuters: Президент Бразилії обіцяє не заарештовувати путіна, якщо той наступного року відвідає саміт G20

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Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва пообіцяв у суботу, що правоохоронці Бразилії не арештують президента РФ Володимира путіна, якщо той наступного року відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, у кулуарах саміту G20 у Делі Лула сказав журналістам, що запросить путіна на захід, а сам він сам планує відвідати зустріч лідерів блоку країн, що розвиваються, БРІКС, яка має відбутися в росії.

«Я вважаю, що путін може легко приїхати до Бразилії, – сказав Лула. – Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, а він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують».

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна за воєнний злочин — незаконну депортацію сотень дітей з України. путін наразі уникає міжнародних поїздок, а на саміт в Індії відправив міністра закордонних справ сергія лаврова.

До слова, Бразилія підписала Римський статут, який зобов’язує виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Наступний саміт G20 відбудеться в Ріо-де-Жанейро в листопаді 2024 року.

G20, путін, Луїс Інасіо Лула да Сілва, Бразилія
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