Шмигаль: Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо заборони імпорту своєї агропродукції

У випадку, якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського продовльства, Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ). Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна, попри війну і блокування портів росіянами, дотримується своїх зобовʼязань як за угодою про асоціацію з Європейським Союзом, так і за правом СОТ.

"Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин!

Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі", – висловився очільник українського уряду.