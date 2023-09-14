Міллер: Блінкен обговорить із Бербок питання посилення протиповітряної оборони України

Американський держсекретар Ентоні Блінкен обговорить із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок питання посилення протиповітряної оборони України під час її візиту до США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

Відповідаючи на питання, чи відкритий Блінкен до такої розмови з главою МЗС ФРН, Міллер заявив, що посилення ППО України – це те, над чим працювали держсекретар, міністр оборони Остін, радник з національної безпеки Салліван та сам президент Байден ще до початку війни.

Він нагадав, що США передали Україні низку американських систем ППО, а в останньому пакеті військової допомоги, про який держсекретар оголосив під час свого візиту до Києва, були компоненти систем протиповітряної оборони.

"Ми працювали з іншими країнами над тим, щоб вони надали системи ППО. І ми будемо продовжувати це робити. Я впевнений, що це питання він обговорить зі своєю німецькою колегою пізніше цього тижня", – резюмував речник Держдепу.

Раніше Бербок заявила, що найближчими місяцями потрібно посилити протиповітряну оборону України.

Глава зовнішньополітичного відомства ФРН закликала захистити критичну інфраструктуру України під час прийдешньої холодної пори року.