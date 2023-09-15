Стефанішина обговорила із Столтенбергом посилення координації для реалізації рішень саміту НАТО

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина обговорила з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом посилення координації для практичної реалізації рішень саміту альянсу у Вільнюсі.

"Україна твердо стоїть на своєму європейському та євроатлантичному шляху. Наше прагнення стати повноправним членом НАТО незворотне. Саміт НАТО у Вільнюсі став важливою віхою на цьому шляху, його рішення важливі для стратегічного розвитку відносин України й альянсу. Всі вони наближають Україну до НАТО, і ми прагнемо реалізувати їх повною мірою", - цитує Стефанішину пресслужба віцепрем'єра за результатами її зустрічі зі Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія).

Вона наголосила в цьому контексті, що Україна розглядає Раду Україна-НАТО насамперед як інструмент інтеграції з альянсом.

"З огляду на можливу активізацію російських атак на енергетичний комплекс України Ольга Стефанішина запропонувала найближчим часом провести засідання Ради Україна-НАТО з питань енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі сторони також обговорили бачення структури та формату адаптованої річної національної програми (РНП); дорожню карту взаємосумісності України та НАТО; оновлений комплексний пакет допомоги Україні; поточну безпекову ситуацію та нагальні потреби України.

"Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми звільнимо всі наші території. Наші найнагальніші потреби залишаються незмінними - системи протиповітряної оборони, танки, важка бронетехніка, боєприпаси, винищувачі F-16", - наголосила Стефанішина.