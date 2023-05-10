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Стефанішина: Фактично сьогодні Україна є основним стандартом НАТО

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Стефанішина: Фактично сьогодні Україна є основним стандартом НАТО

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна на саміті Північноатлантичного Альянсу в липні очікує отримати політичне рішення щодо членства.

Про це, як пише "Європейська правда", Стефанішина заявила в ефірі телемарафону у вівторок.

За словами віцепрем’єрки, наразі для України не є зрозумілим той політичний сигнал, який вона отримає під час саміту НАТО, адже "ми розуміємо, що ми маємо виходити за межі політики "відкритих дверей", ми маємо відходити від очікування Плану дій щодо членства".

"Фактично сьогодні Україна є основним стандартом НАТО. І коли ми говоримо, що система Patriot збила ракету "Кинджал" – це виглядало неможливим з точки зору натівських стандартів", – наголосила Стефанішина.

"Це та практика, якої не було в жодній країні НАТО, тому що жодна ракета "Кинджал" не потрапляла на територію союзників. І, відповідно, натівська техніка не могла бути протестована в цих умовах", – додала вона.

Саме тому, за словами віцепрем’єрки, для України важливим є політичне рішення саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

"Ми впевнені, що немає жодних об’єктивних підстав, щоб не запросити Україну в НАТО. Тобто політичне запрошення України до членства в НАТО є абсолютно можливим, і ми на нього будемо очікувати у Вільнюсі, і сподіваємось, що союзники будуть готові це обговорити під час саміту", – зазначила урядовиця.

Натомість Україна, додала Стефанішина, не хотіла б привезти із саміту "сигнал про те, що НАТО – слабкий, що сам Альянс не має єдності щодо важливих стратегічних рішень".

НАТО, Стефанішина
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