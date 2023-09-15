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Синові президента США оголосили звинувачення у кримінальній справі

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Синові президента США Джо Байдена - Гантеру Байдену - оголосили звинувачення у кримінальній справі про незаконну купівлю та зберігання вогнепальної зброї, повідомляє Reuters.

Зазначається, що спеціальний прокурор Девід Вайс виніс обвинувачення Гантеру Байдену, за трьома кримінальними звинуваченнями у зв'язку зі зброєю, яку той придбав у 2018 році.

Як повідомляє Reuters, прокуратура оголосила обвинувачення після того, як сторони захисту і обвинувачення не змогли досягти мирової угоди щодо визнання Гантером своєї провини.

Уточнюється, що прокуратура звинувачує Гантера Байдена в приховуванні інформації про вживання наркотиків під час купівлі пістолета Colt Cobra у 2018 році. За місцевими законами, наркозалежні не мають права купувати або зберігати вогнепальну зброю.

Байден
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