ЦНС: У білорусі залишилося менш ніж 1000 вагнерівців

Станом на 18 вересня відомо, що на території білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців пвк вагнера.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Повідомляється, що з них лише 200 працюють інструкторами для спецпідрозділів міністерства внутрішніх справ та міноборони білорусі. Водночас решта - це ті, кого не беруть ні нові приватні військові компанії, ні російське міністерство оборони.
Нагадаємо, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко створив приватну військову компанію та вербує туди терористів із групи вагнера.
15 вересня Великобританія визнала російську "групу вагнера" терористичною організацією. Напередодні відповідне рішення підтримав британський парламент.
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