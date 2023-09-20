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Поставка старих бойових танків з Німеччини в Україну зірвалась, - ЗМІ

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Поставка старих бойових танків з Німеччини в Україну зірвалась через їх зношеність. Leopard 1 потребують ремонту, якого Київ не може провести через відсутність запчастин та, власне, самих техніків, пише T-online з посиланням на Der Spiegel, передає УНН.

Німеччина пообіцяла Україні 100 танків Leopard 1 навесні. Але, згідно з повідомленнями ЗМІ, наразі виникають проблеми з постачанням старіших основних бойових танків. Як повідомляє Der Spiegel, Київ доповів спецштабу в Міноборони Берліна, що існує значна потреба в ремонті в новому транші з десяти танків Leopard 1.

Згідно зі звітом, недоліки основних бойових танків, ймовірно, настільки великі, що український уряд відмовився прийняти їх кілька днів тому. Оскільки немає ні навчених техніків, ні запчастин, немає сенсу переміщати танки на Україну, заявили в Києві виданню.

Тим часом команда з Федерального міністерства оборони оглянула танки Leopard у Польщі, пише Der Spiegel. Там чиновники виявили, що танки були настільки сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині останніми тижнями, що потребують ремонту.

Крім того, запити в українську армію показали, що проблема була відома: кілька основних бойових танків Leopard 1, які були передані Києву в липні, вже вийшли з ладу через аналогічні дефекти.

Навесні цього року уряд Німеччини оголосив, що поставить Україні 100 основних бойових танків Leopard 1A5. Системи озброєння були зняті з озброєння Бундесвером у 2003 році, і відтоді сотні їх перебувають на зберіганні. Водночас навчання українських солдатів на Leopard 1 стартувало на військовому полігоні Клітц у Саксонії-Ангальт.

Міністерство оборони Німеччини на запит Der Spiegel від коментарів утрималось. Відомство намагається усунути проблеми якомога швидше, зазначає видання. Досі недостатньо українських техніків навчено для проведення дрібного ремонту Leopard 1. Тепер це має бути зроблено більш інтенсивно у співпраці з промисловістю. Технічні фахівці, які пройшли навчання в Німеччині, потім навчатимуть інших техніків в Україні, пише видання.

танки, Leopard
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