Блінкен: Україна демонструє нетерпимість до корупції

Україна демонструє нетерпимість до корупції, а США контролюють витрачені кошти, що має додатково гарантувати для американських платників податків, що їхня допомога витрачається з користю.
Про це сказав у інтерв’ю CBS Mornings у середу держсекретар Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.
«Сам факт того, що президент Зеленський вжив заходів, очевидно, для боротьби з випадками корупції, свідчить про те, що українці сприймають це надзвичайно серйозно. І вони знають, що Сполучені Штати та десятки інших країн, які підтримують Україну, хочуть бути певними, що підтримка, яку ми їм надаємо, використовується правильно», - зауважив глава Держдепартаменту США.
Крім того, він підкреслив, що в Україні, а також в інших країнах працюють команди американських фахівців, які стежать за тим, щоби гроші витрачалися на цілі, для яких надсилаються в Україну.
«Я спілкувався з членами Конгресу, які їздили в Україну, і вони бачили наші зусилля на підтвердження того, що ці кошти добре обліковуються. Вони повернулися під великим враженням від цього контролю, цих заходів, і вони сказали нам, що вони не бачили нічого настільки ефективного в інших місцях раніше», - зазначив держсекретар США.
Він також окремо прокоментував звільнення керівництва Міноборони України.
«Чи були всі вони звільнені через корупцію - це відкрите питання. Я думаю, що в деяких випадках є й інші причини. Але для нас, для мене, той факт, що Зеленський вживає рішучих дій скрізь, де він щось бачить, є доказом, що вони сприймають це серйозно», - зауважив глава Держдепартаменту США.
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