Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Блінкен: Україна демонструє нетерпимість до корупції

215

Україна демонструє нетерпимість до корупції, а США контролюють витрачені кошти, що має додатково гарантувати для американських платників податків, що їхня допомога витрачається з користю.

Про це сказав у інтерв’ю CBS Mornings у середу держсекретар Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

«Сам факт того, що президент Зеленський вжив заходів, очевидно, для боротьби з випадками корупції, свідчить про те, що українці сприймають це надзвичайно серйозно. І вони знають, що Сполучені Штати та десятки інших країн, які підтримують Україну, хочуть бути певними, що підтримка, яку ми їм надаємо, використовується правильно», - зауважив глава Держдепартаменту США.

Крім того, він підкреслив, що в Україні, а також в інших країнах працюють команди американських фахівців, які стежать за тим, щоби гроші витрачалися на цілі, для яких надсилаються в Україну.

«Я спілкувався з членами Конгресу, які їздили в Україну, і вони бачили наші зусилля на підтвердження того, що ці кошти добре обліковуються. Вони повернулися під великим враженням від цього контролю, цих заходів, і вони сказали нам, що вони не бачили нічого настільки ефективного в інших місцях раніше», - зазначив держсекретар США.

Він також окремо прокоментував звільнення керівництва Міноборони України.

«Чи були всі вони звільнені через корупцію - це відкрите питання. Я думаю, що в деяких випадках є й інші причини. Але для нас, для мене, той факт, що Зеленський вживає рішучих дій скрізь, де він щось бачить, є доказом, що вони сприймають це серйозно», - зауважив глава Держдепартаменту США.

Блінкен
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 сентября 2023
Среда, 20 сентября 2023
Вторник, 19 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023