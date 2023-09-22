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Федоров: У «Дії» з’явиться можливість сплатити штраф за адміністративне правопорушення

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У застосунку «Дія» планують запровадити нову послугу – можливість сплатити штраф за адміністративне правопорушення.

Про це у Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Сплата штрафу за адміністративне правопорушення в «Дії» — працюємо над новою послугою та відкриваємо запис на бета-тест», - йдеться в повідомленні.

Федоров запрошує українців, які досягли 16 років, мають верифікований РНОКПП у застосунку та судову справу зі штрафом за адмінпорушення, доєднатися до тестування.

Дія
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