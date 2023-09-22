40% людей найбільше хвилюються через втрату дому або можливість його втратити, - опитування

За час широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни почуття тривоги стало постійним супутником мільйонів людей в Україні. Про це свідчать результати опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ) щодо нинішніх тривог українців.
Зокрема, 40% опитаних людей найбільше хвилюються через втрату дому або можливість його втратити, 15% респондентів мають острах за безпеку й майбутнє дітей та 13% назвали причиною тривоги втрату близьких.
Опитування проходило у два способи: онлайн на сайті та офлайн у колективних центрах МОМ та кав’ярнях Києва, Львова, Одеси, Тернополя, Херсона, Дніпра та Харкова.
Зокрема, 10% опитаних резидентів бояться вигорання та хвилюються за майбутнє. Частина людей (9%) переживає через сварки з рідними та ще 7% непокоять проблеми зі сном.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023