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40% людей найбільше хвилюються через втрату дому або можливість його втратити, - опитування

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За час широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни почуття тривоги стало постійним супутником мільйонів людей в Україні. Про це свідчать результати опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ) щодо нинішніх тривог українців.

Зокрема, 40% опитаних людей найбільше хвилюються через втрату дому або можливість його втратити, 15% респондентів мають острах за безпеку й майбутнє дітей та 13% назвали причиною тривоги втрату близьких.

Опитування проходило у два способи: онлайн на сайті та офлайн у колективних центрах МОМ та кав’ярнях Києва, Львова, Одеси, Тернополя, Херсона, Дніпра та Харкова.

Зокрема, 10% опитаних резидентів бояться вигорання та хвилюються за майбутнє. Частина людей (9%) переживає через сварки з рідними та ще 7% непокоять проблеми зі сном.

опитування, тривоги
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