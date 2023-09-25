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WP: Захід підштовхує уряд України до проведення виборів, незважаючи на воєнний стан

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Деякі західні політики підштовхують уряд України до проведення парламентських та президентських виборів, незважаючи на російську агресію та загальнонаціональний воєнний стан.

Про це повідомляє The Washington Post у неділю, 24 вересня.

Пропозицію щодо виборів висунув голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тайні Кокс, якого підтримали сенатор США Ліндсі Грем під час візиту до Києва минулого місяця з сенаторами Річардом Блюменталем та Елізабет Воррен. Грем заявив, що настав "час для України зробити наступний крок" у "розвитку демократії, а саме провести вибори у 2024 році".

"Я хочу, щоб у цій країні були вільні та чесні вибори, навіть коли вона знаходиться під ударом. Я не можу придумати кращого символу для України, ніж проведення вільних і справедливих виборів під час війни", - сказав Грем.

Українські чиновники також не можуть відкидати ідею проведення виборів, щоб не відштовхнути ключових політичних гравців на Заході, які вимагають виборів і мають вирішальне значення для збереження міжнародної фінансової та військової допомоги Україні, пише видання. За словами анонімного українського чиновника, тиск зчиняється, у першу чергу з боку республіканців, оскільки у США стартував політичний сезон перед президентськими виборами 2024 року. "Звичайно, українські справи так чи інакше стануть частиною внутрішнього американського дискурсу".

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