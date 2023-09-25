WP: Захід підштовхує уряд України до проведення виборів, незважаючи на воєнний стан

Деякі західні політики підштовхують уряд України до проведення парламентських та президентських виборів, незважаючи на російську агресію та загальнонаціональний воєнний стан.

Про це повідомляє The Washington Post у неділю, 24 вересня.

Пропозицію щодо виборів висунув голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тайні Кокс, якого підтримали сенатор США Ліндсі Грем під час візиту до Києва минулого місяця з сенаторами Річардом Блюменталем та Елізабет Воррен. Грем заявив, що настав "час для України зробити наступний крок" у "розвитку демократії, а саме провести вибори у 2024 році".

"Я хочу, щоб у цій країні були вільні та чесні вибори, навіть коли вона знаходиться під ударом. Я не можу придумати кращого символу для України, ніж проведення вільних і справедливих виборів під час війни", - сказав Грем.

Українські чиновники також не можуть відкидати ідею проведення виборів, щоб не відштовхнути ключових політичних гравців на Заході, які вимагають виборів і мають вирішальне значення для збереження міжнародної фінансової та військової допомоги Україні, пише видання. За словами анонімного українського чиновника, тиск зчиняється, у першу чергу з боку республіканців, оскільки у США стартував політичний сезон перед президентськими виборами 2024 року. "Звичайно, українські справи так чи інакше стануть частиною внутрішнього американського дискурсу".