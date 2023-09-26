Блінкен заявив про небезпечні прояви військового співробітництва росії і Північної Кореї

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про зростання небезпеки через поглиблення співпраці між росією і КНДР.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу на Стратегічному форумі Південна Корея-США, повідомляє CNN.
Блінкен зазначив, що нещодавній візит північнокорейського лідера Кім Чен Ина до рф стала демонстрацією "загроз для ширшої безпеки" з боку Північної Кореї.
Він вказав, що росія "відчайдушно шукає обладнання, матеріали, технології для своєї триваючої агресії проти України", а КНДР "шукає допомоги для зміцнення і вдосконалення своїх ракетних програм".
За словами держсекретаря, США розглядають співпрацю росії та Північної Кореї як "вулицю з двостороннім рухом, яка стає дедалі небезпечнішою".
"Ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами і союзниками, щоб висвітлити небезпечні прояви військового співробітництва росії і Північної Кореї, які загрожують глобальному миру і безпеці", – додав Блінкен.
Між тим, країни "Групи семи" побоюються, що росія веде переговори з Північною Кореєю про зброю в обмін на технології для виробництва балістичних ракет.
Водночас топ-генерал США раніше висловив думку, що потенційна допомога росії з боку КНДР навряд чи матиме велике значення.
Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю москві для її війни в Україні.
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