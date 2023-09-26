У росії відмовляються від щорічної індексації окладів держслужбовців, - ЗМІ

кремль планує відмовитися від індексації окладів федеральних держслужбовців у 2024 році. Раніше вона проводилася щороку з 1 жовтня.
Про це мовиться в пояснювальній записці до проєкту федерального бюджету на 2024 рік і плановий період 2025 і 2026 років, повідомляє російське пропагандистське інформагентство рбк в понеділок, 25 вересня.
"Відповідно до рішень, прийнятих урядом рф... індексація оплати праці працівників федеральних державних органів у 2024 році не здійснюється", - зазначається в документі.
Джерело інформагентства у фінансово-економічному блоці російського уряду підтвердило такі плани уряду і пояснило це "необхідністю оптимізації бюджетних видатків".
Рішення не поширюється на індексацію зарплат працівників організацій бюджетної сфери, з 1 жовтня 2024 зарплати таких працівників (зокрема, федеральних державних установ) будуть збільшені на прогнозний рівень інфляції 2024, тобто на 4,5%.
За чинним законом про бюджет, в 2024 передбачалася індексація зарплат федеральних держслужбовців на 4%, а з 1 жовтня 2023 їх оклади планується збільшити на 5,5%. При цьому 2021 року від підвищення зарплат держслужбовцям (крім військових) відмовилися з метою економії коштів. Уряд рф також відмовлявся від індексації під час падіння цін на нафту у 2014–2016 роках.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023