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ООН підтвердила, що росіяни катували населення на окупованих територіях України

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Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв. Про пише Reuters із посиланням на голову Комісії з розслідування ситуації в Україні Еріка Мозе.

Мозе сповістив Раду ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які вони контролюють, було масштабним і систематичним.

«У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що спричиняли смерть жертви», – сказав Мозе, чия команда відвідала деокуповані частини України в Херсонській і Запорізький областях.

Було встановлено, що тортури застосовувалися переважно в центрах ув’язнення, якими керує російська влада.

Росія заперечує скоєння звірств або умисне завдавання шкоди цивільному населенню в Україні. Їй була надана можливість відповісти на звинувачення на засіданні Ради ООН, але жоден російський представник не прийшов.

ООН, Мозе
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