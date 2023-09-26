ООН підтвердила, що росіяни катували населення на окупованих територіях України

Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв. Про пише Reuters із посиланням на голову Комісії з розслідування ситуації в Україні Еріка Мозе.

Мозе сповістив Раду ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які вони контролюють, було масштабним і систематичним.

«У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що спричиняли смерть жертви», – сказав Мозе, чия команда відвідала деокуповані частини України в Херсонській і Запорізький областях.

Було встановлено, що тортури застосовувалися переважно в центрах ув’язнення, якими керує російська влада.

Росія заперечує скоєння звірств або умисне завдавання шкоди цивільному населенню в Україні. Їй була надана можливість відповісти на звинувачення на засіданні Ради ООН, але жоден російський представник не прийшов.