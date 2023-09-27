В ООН оновили дані щодо загиблих в Україні мирних жителів

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні серед цивільного населення загинула щонайменше 9 701 людина, поранено не менше 17 748 мирних жителів. Задокументовані дані повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, а також багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільних осіб, усе ще потребують підтвердження", - наголошується в документі.

Зокрема потребують уточнення і підтвердження дані з Маріуполя Донецької області, Лисичанськ, Попасної і Сєвєродонецька Луганської області, де було зафіксовано численні випадки загибелі й поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, серед загиблих - 4 521 чоловік, 2 707 жінок, 289 хлопчиків і 237 дівчаток, а стать 29 дітей і 1 918 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед поранених - 522 хлопчики і 379 дівчаток, а також 285 дітей, про стать яких поки що невідомо.

Найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб в ООН називають березень 2022 року - йдеться про щонайменше 4 154 загиблих. Але ці дані не остаточні і насправді набагато більші, а наведено тільки задокументовану кількість жертв.