В ООН оновили дані щодо загиблих в Україні мирних жителів

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні серед цивільного населення загинула щонайменше 9 701 людина, поранено не менше 17 748 мирних жителів. Задокументовані дані повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини.
"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, а також багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільних осіб, усе ще потребують підтвердження", - наголошується в документі.
Зокрема потребують уточнення і підтвердження дані з Маріуполя Донецької області, Лисичанськ, Попасної і Сєвєродонецька Луганської області, де було зафіксовано численні випадки загибелі й поранення цивільних осіб.
За підтвердженими даними ООН, серед загиблих - 4 521 чоловік, 2 707 жінок, 289 хлопчиків і 237 дівчаток, а стать 29 дітей і 1 918 дорослих поки що не вдалося встановити.
Серед поранених - 522 хлопчики і 379 дівчаток, а також 285 дітей, про стать яких поки що невідомо.
Найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб в ООН називають березень 2022 року - йдеться про щонайменше 4 154 загиблих. Але ці дані не остаточні і насправді набагато більші, а наведено тільки задокументовану кількість жертв.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023