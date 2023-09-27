Відтепер витяг про місце проживання можна отримати через застосунок "Дія"

Витяг про місце проживання можна отримати через застосунок "Дія". Також витяг можна за лічені хвилини отримати на порталі "Дія". Про це пише сторінка сервісу у Facebook.
Витяг потрібен, наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини у садочок чи оформленні на роботу, сказали.
Як отримати
1. Відкрийте "Дія" і натисніть "Послуги".
2. Клікніть "Довідки та витяги" → "Витяг про місце проживання".
3. Тапніть "Замовити витяг".
"Ось і все. Дія зробить запит у реєстр, і щойно система його опрацює – отримаєте сповіщення, що витяг сформовано. Кілька секунд замість поїздок та очікувань", – повідомили.
Документ можна легко завантажити у PDF-форматі й надіслати до потрібної установи, сказали.
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