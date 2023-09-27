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Відтепер витяг про місце проживання можна отримати через застосунок "Дія"

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Витяг про місце проживання можна отримати через застосунок "Дія". Також витяг можна за лічені хвилини отримати на порталі "Дія". Про це пише сторінка сервісу у Facebook.

Витяг потрібен, наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини у садочок чи оформленні на роботу, сказали.

Як отримати

1. Відкрийте "Дія" і натисніть "Послуги".

2. Клікніть "Довідки та витяги" → "Витяг про місце проживання".

3. Тапніть "Замовити витяг".

"Ось і все. Дія зробить запит у реєстр, і щойно система його опрацює – отримаєте сповіщення, що витяг сформовано. Кілька секунд замість поїздок та очікувань", – повідомили.

Документ можна легко завантажити у PDF-форматі й надіслати до потрібної установи, сказали.

Дія
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