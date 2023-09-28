Павлюк: У інженерно-саперні батальйони вже набрали 70% особового складу

У сформовані інженерно-саперні батальйони вже набрали 70% особового складу. Про це під час форуму Demine Ukraine Forum повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"У першу чергу вирішуємо два питання: формуємо нові підрозділи, які виконують ці задачі, і залучаємо тих хлопців, які були на війні і вже не можуть далі брати активну участь у бойових діях, але хочуть бути корисними для держави, як майбутніх операторів гуманітарного розмінування. Ми їх вчимо, третина вже знаходиться на виконанні бойових задач у цьому напрямку. Решта отримує відповідні знання. Наші центри переповнені людьми, які навчаються цій справі. Тому що розмінування - це підготовлені люди, підготовлені сапери", - сказав Павлюк.

Як повідомив заступник міністра, вивчаються також нові технології розмінування - від безпілотників до сучасної техніки, але головний фактор - кількість навчених фахівців.

Павлюк додав, що повністю оцінити масштаби робіт і загрозу від мінування можна буде тільки після визволення українських територій.

"Ми можемо порівняти загрозу, яку зараз маємо, із загрозою, яка була після Другої світової війни. Противник використав все, що у нього було, із своїх запасів, напевно, зі складів Другої світової війни, до найновіших технологій. Українська земля забруднена всім - від мін всіх виробництв, до снарядів, до касетних боєприпасів, до фосфорних боєприпасів. Тому в багатьох питаннях там можуть працювати тільки бойові сапери", - наголосив заступник міністра.