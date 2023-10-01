У США схвалили законопроєкт про тимчасове фінансування без допомоги Україні

Сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, спрямований на запобігання призупинення роботи уряду, раніше схвалений Палатою представників, повідомляє Reuters у суботу.
Сенат із демократичною більшістю 88 голосами проти 9 проголосував за ухвалення цього заходу, щоб уникнути четвертого часткового закриття федерального уряду за десятиліття, відправивши його президенту Джо Байдену для підписання закону до крайнього терміну о 12:01 ранку за східним часом (07:01 за Києвом - ІФ-У).
Раніше Палата представників проголосувала 335 проти 91 за фінансування уряду до 17 листопада, причому його підтримало більше демократів, ніж республіканців.
"Американський народ може зітхнути з полегшенням: сьогодні ввечері припинення роботи уряду не буде", - заявив після голосування лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер. "Демократи від самого початку заявляли, що єдине рішення, яке дає змогу уникнути зупинення роботи, - це двопартійність, і ми раді, що спікер Маккарті нарешті дослухався до нашого послання".
Сенатор-демократ Майкл Беннет кілька годин притримував законопроєкт, намагаючись домовитися про угоду щодо подальшої допомоги Україні.
"Хоча я б вважав за краще ухвалити законопроєкт зараз із додатковою допомогою для України, яка має двопартійну підтримку як у Палаті представників, так і в Сенаті, легше допомогти Україні з відкритим урядом, ніж якби він був зачиненим", - заявив сенатор-демократ Кріс Ван Голлен.
Раніше повідомлялося, що в законопроєкт про тимчасове фінансування не входить допомога США Україні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023