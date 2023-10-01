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У США схвалили законопроєкт про тимчасове фінансування без допомоги Україні

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Сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, спрямований на запобігання призупинення роботи уряду, раніше схвалений Палатою представників, повідомляє Reuters у суботу.

Сенат із демократичною більшістю 88 голосами проти 9 проголосував за ухвалення цього заходу, щоб уникнути четвертого часткового закриття федерального уряду за десятиліття, відправивши його президенту Джо Байдену для підписання закону до крайнього терміну о 12:01 ранку за східним часом (07:01 за Києвом - ІФ-У).

Раніше Палата представників проголосувала 335 проти 91 за фінансування уряду до 17 листопада, причому його підтримало більше демократів, ніж республіканців.

"Американський народ може зітхнути з полегшенням: сьогодні ввечері припинення роботи уряду не буде", - заявив після голосування лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер. "Демократи від самого початку заявляли, що єдине рішення, яке дає змогу уникнути зупинення роботи, - це двопартійність, і ми раді, що спікер Маккарті нарешті дослухався до нашого послання".

Сенатор-демократ Майкл Беннет кілька годин притримував законопроєкт, намагаючись домовитися про угоду щодо подальшої допомоги Україні.

"Хоча я б вважав за краще ухвалити законопроєкт зараз із додатковою допомогою для України, яка має двопартійну підтримку як у Палаті представників, так і в Сенаті, легше допомогти Україні з відкритим урядом, ніж якби він був зачиненим", - заявив сенатор-демократ Кріс Ван Голлен.

Раніше повідомлялося, що в законопроєкт про тимчасове фінансування не входить допомога США Україні.

США
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