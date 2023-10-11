Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не візьме участь у саміті Співдружності незалежних держав (СНД), що відбудеться 13 жовтня в столиці Киргизстану Бішкеку.

Про це Пашинян заявив у телефонній розмові з киргизьким президентом Садиром Жапаровим, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що лідери Вірменії та Киргизстану обговорили "актуальні питання двостороннього порядку денного", включно з майбутнім засіданням ради голів держав-учасниць СНД.

"Під час бесіди прем'єр-міністр Вірменії з жалем повідомив, що з огляду на низку обставин не зможе взяти участь у засіданні ради голів держав СНД", – йдеться в повідомленні.

Раніше також стало відомо, що на засіданні міністрів закордонних справ країн СНД Вірменію представить заступник голови МЗС.

Як відомо, росія є фактичним лідером Співдружності незалежних держав, яку розглядає як спосіб подальшого впливу на колишні радянські республіки після розпаду СРСР.

Після блискавичної операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль у Вірменії покладають на рф відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

мзс росії публічно критикувало останні заяви прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від рф".