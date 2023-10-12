В Укртрансбезпеки пояснили, чому 27 перевізників було відключено від системи "Шлях"

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки відключила від системи "Шлях" 27 перевізників. Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.
За інформацією Державної прикордонної служби, перевізники були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіям автомобільного транспорту, протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.
На розгляд Комісії перебувають ще десятки фактів зловживань щодо внесення даних до системи "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде прийнято відповідне рішення.
До складу комісії Укртрансбезпеки входять представники Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Мінінфраструктури та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.
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