Блінкен закликав Китай використати свій вплив на Близькому Сході, щоб не допустити розширення конфлікту

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Китай використати свій вплив на Близькому Сході, щоб не допустити нападу інших державних або недержавних суб'єктів на Ізраїль та розширення конфлікту після нападу на нього ХАМАС.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Державний департамент США.
За словами речника Держдепу Метью Міллера, Блінкен розмовляв з міністром закордонних справ Китаю Ван І перед відльотом зі столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда, де американський топ-дипломат намагався зміцнити підтримку Ізраїлю серед арабських країн.
Міллер додав, що американо-китайський дзвінок, який тривав близько години, став можливим частково завдяки дипломатичній роботі, яку адміністрація Байдена провела з урядом китайського лідера Сі Цзіньпіна протягом останніх місяців.
Блінкен здійснює дипломатичне турне Близьким Сходом, зупиняючись в Ізраїлі, Катарі, Йорданії, Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.
США особливо занепокоєні тим, що Хезболла – підтримуване Іраном угруповання бойовиків у Лівані – відкриває додатковий фронт у війні на північному кордоні Ізраїлю. Китай має тісні відносини з Іраном та допоміг Тегерану у досягненні знакової дипломатичної розрядки з Саудівською Аравією на початку цього року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023