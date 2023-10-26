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Українцям нагадали про пільги військовим зі статусом Герой України

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Звання Героя України присвоюється наказом президента України за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень. В законі № 1549-III Про державні нагороди України також зазначено, що разом з почесним званням Герой України військовий нагороджуються орденом Золота зірка.

Що ж дає цей статус, які пільги передбачені для Героїв України та їхніх сімей та в яких випадках можуть позбавити почесного звання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які пільги можуть отримати військові зі статусом Герой України у 2023 році

Надання пільг Героям України та членам їхніх сімей регулюється законом № 3721-XII Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, а також податковим та митним законодавством.

Громадяни України, що отримали почесне звання Герой України, мають право на:

  • щомісячні виплати в розмірі трьох мінімальних зарплат, визначених на 1 січня календарного року (у 2023 році – 20 100 грн);
  • надбавки до пенсії в розмірі 200% мінімальної пенсії за віком (4 186 грн у 2023 році);
  • забезпечення ліками за рецептом з можливою доставкою додому за висновком лікаря;
  • безкоштовне зубне протезування, окрім протезів з дорогоцінних металів;
  • звільнення від оплати за квартиру та комунальні послуги (в разі відсутності централізованого опалення надається паливо за нормами, встановленими для населення);
  • безкоштовний капремонт будинку чи квартири або надання грошової компенсації на його проведення;
  • першочергове відпущення будматеріалів місцевого виробництва для будівництва чи ремонту індивідуального житлового будинку;
  • першочергове покращення житлових умов (до 20 кв. м додатково) за рахунок державного чи громадського житлового фонду;
  • пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету (визначаються чинним податковим та митним законодавством);
  • безкоштовну приватизацію квартири;
  • позачергове надання послуг усіх видів зв’язку;
  • позачергове придбання квитків на проїзд у будь-якому водному, залізничному, автомобільному чи авіатранспорті;
  • щомісячну компенсацію 50 літрів бензину для автівки відповідно до актуальних цін на пальне;
  • позачергове користування всіма видами послуг у спортивно-оздоровчих, культурно-видовищних та торговельно-побутових закладах;
  • переважне право залишитися на робочому місці під час скорочення штату, а в разі ліквідації роботодавця – першочергове працевлаштування;
  • безкоштовне навчання та перекваліфікацію, зокрема на курсах і в платних навчальних закладах;
  • щорічну оплачувану відпустку та додаткову (за власний рахунок) на три тижні у зручний час поза графіком;
  • безкоштовне поховання померлого/загиблого Героя України та встановлення пам’ятника за рахунок держави.

Крім того, люди зі званням Героя України та їхні родини (дружина/чоловік та діти до 18 років) мають право на безкоштовне лікування та реабілітацію у медзакладах усіх типів.

В яких випадках нагороду Герой України можуть забрати

Закони України передбачають ситуації, в яких Героя України можуть позбавити почесного звання та винагород. Це відбувається лише за указом президента України, коли особа, що є Героєм України, скоїла тяжкий злочин, що визнано судом.

Також звання Герой України можуть позбавити в рамках закону Про санкції. Тобто застосувати позбавлення державних винагород і пільг як персональну санкцію за дії проти держави.

пільги, Герой України
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