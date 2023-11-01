Шмигаль: Компенсації за пошкоджене російськими військовими майно вже отримали 19 тисяч сімей

В Україні компенсації за пошкоджене російськими військовими майно вже отримали 19 тисяч сімей. Загальна сума виплат становила 1,5 млрд гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 31 жовтня.

«За пошкоджене росіянами майно вже виплатили 1,5 мільярда гривень. Кошти отримали майже 19 тисяч сімей. Найбільша потреба у Харківській, Київській та Миколаївській областях. Там місцева влада має докласти максимум зусиль, щоб оперативно фіксувати збитки та своєчасно розглянути заявки», – сказав він.

Також, за словами Шмигаля, надійшло майже п'ять тисяч звернень щодо знищеного майна, а у мобільному додатку «Дія» згенеровано 346 сертифікатів.

Прем'єр додав, що середня сума кожного сертифікату – приблизно 2 мільйони гривень, і незабаром люди зможуть скористатися цим ресурсом для покупки нового житла.

«Третій компонент програми – компенсації за зроблені власним коштом ремонти. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Виплати розпочнуться у 2024 році», – підсумував Шмигаль.