Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Шмигаль: Компенсації за пошкоджене російськими військовими майно вже отримали 19 тисяч сімей

138

В Україні компенсації за пошкоджене російськими військовими майно вже отримали 19 тисяч сімей. Загальна сума виплат становила 1,5 млрд гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 31 жовтня.

«За пошкоджене росіянами майно вже виплатили 1,5 мільярда гривень. Кошти отримали майже 19 тисяч сімей. Найбільша потреба у Харківській, Київській та Миколаївській областях. Там місцева влада має докласти максимум зусиль, щоб оперативно фіксувати збитки та своєчасно розглянути заявки», – сказав він.

Також, за словами Шмигаля, надійшло майже п'ять тисяч звернень щодо знищеного майна, а у мобільному додатку «Дія» згенеровано 346 сертифікатів.

Прем'єр додав, що середня сума кожного сертифікату – приблизно 2 мільйони гривень, і незабаром люди зможуть скористатися цим ресурсом для покупки нового житла.

«Третій компонент програми – компенсації за зроблені власним коштом ремонти. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Виплати розпочнуться у 2024 році», – підсумував Шмигаль.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 1 ноября 2023
Вторник, 31 октября 2023
Понедельник, 30 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023