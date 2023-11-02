Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Шмигаль: Пріоритетом для держави є підтримка переробних підприємств

100

Пріоритетом для держави є підтримка переробних підприємств серед малого та середнього бізнесу.

Як написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, про це йшлося під час наради з Мінагрополітики, Мінфіном та Мінекономіки, передає Укрінформ.

"У фокусі держави насамперед малий та середній бізнес. Пріоритет повинні мати переробні підприємства. Адже це створюватиме додану вартість, нові виробництва та робочі місця", - зазначив Шмигаль.

За його словами, на нараді обговорили також продовження підтримки сільгоспвиробників в межах програми "5-7-9". Відповідні кошти передбачено в проєкті держбюджету на 2024 рік.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 2 ноября 2023
Среда, 1 ноября 2023
Вторник, 31 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023