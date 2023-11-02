МО підготувало проєкт постанови щодо права українських виробників військової продукції на прибуток

Міністерство оборони України підготувало проєкт постанови Кабміну. Документ підтверджує право українських виробників на прибуток у ціні на продукцію військового призначення за весь період дії воєнного стану.
Про це йдеться на сайті Міноборони.
Відомство заявило, що таким чином вирішують проблему правової невизначеності, яка виникла майже півроку тому після завершення ревізії Держаудитслужби.
"Українські компанії, що озброюють та одягають армію і при цьому сплачують податки, надають робочі місця, мають право на прибуток. Прибуток для підприємств ВПК - це те, що дозволяє їм інвестувати у винаходи та експериментальні розробки. Це інвестиція у підсилення ЗСУ, а відтак - у наближення перемоги", - йдеться в заяві Міноборони.
Документ розробили з представниками сектору ВПК, серед яких - провідні асоціації, що об’єднують виробників військової продукції та тилових постачальників. Проєкт постанови погодили на зустрічі, яку провели за ініціативи міністра оборони Рустема Умєрова.
Документ уже найближчими днями передадуть на розгляд уряду.
Нагадаємо, влітку Держаудитслужба повідомила, що прибуток підприємств, які працюють з Міноборони, - це збитки держави.
Підприємства ОПК заявили, що це рішення ДАСУ може призвести до зриву постачань під час військового стану.
Згодом Верховна Рада ухвалила постанову, яка гарантує підрядникам Міноборони компенсацію економічно обґрунтованих витрат.
Попри це нещодавно оборонні підприємства звернулись до Офісу Президента через дії ДАСУ та заявили про загрозу зупинки роботи.
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