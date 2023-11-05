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ООН закликає виділити близько 435 млн. дол. для надання допомоги Україні в зимовий період

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Для надання допомоги мирним громадянам по всій Україні необхідно виділити близько $435 млн до березня 2024 року, йдеться на сайті Офісу ООН із координації гуманітарних питань.

"ООН і партнери закликають виділити близько 435 млн. дол. США для надання допомоги в зимовий період більш ніж 1,7 млн. осіб по всій Україні до березня 2024 року", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що тільки цьогоріч ООН і партнери доставили 14 автоколон у прифронтові райони Запорізької області, надавши необхідну допомогу більш ніж 30 тис. осіб, які проживають поблизу південного фронту. З початку року в прифронтові райони було доставлено 96 гуманітарних конвоїв.

Зокрема, як повідомляють 3 листопада, міжвідомчий гуманітарний конвой доправив життєво важливі вантажі для 1600 осіб, що залишаються в прифронтовому місті Оріхів Запорізької області. До складу допомоги увійшли медикаменти, предмети побуту, гігієнічні набори, ковдри, матраци, сонячні лампи та спальні мішки.

ООН
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