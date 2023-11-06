У МО розповіли, як військовим списувати дрони

Командири ланок «рота-батальйон-бригада» мають право списувати військове майно вартістю до 1,5 мільйона гривень без жодних погоджень з відомством. Про це йдеться в наказі про спрощене списання майна, що вже вступив у дію, пише УНН з посиланням на Міноборони.
Тепер за актом пуску та без службового розслідування можна списувати все, що летить в один бік — всі види ракет, БПЛА-камікадзе, БПВК-камікадзе тощо.
Алгоритм дій списання на прикладі FPV-дронів:
В Міноборони уочнують, що для списання FPV-дронів у минулому необхідно було зібрати 16-18 документів. Відтепер для цього достатньо лише два:
Також в Міноборони нагадують, що за схожою спрощеною процедурою можна списувати майно, що прийшло у непридатний стан через експлуатацію: одяг, бронежилети, шоломи, побутове майно, а за актом технічного списання: зброю, військову і спеціальну техніку, тощо.
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