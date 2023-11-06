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У МО розповіли, як військовим списувати дрони

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Командири ланок «рота-батальйон-бригада» мають право списувати військове майно вартістю до 1,5 мільйона гривень без жодних погоджень з відомством. Про це йдеться в наказі про спрощене списання майна, що вже вступив у дію, пише УНН з посиланням на Міноборони.

Тепер за актом пуску та без службового розслідування можна списувати все, що летить в один бік — всі види ракет, БПЛА-камікадзе, БПВК-камікадзе тощо.

Алгоритм дій списання на прикладі FPV-дронів:

  • – командир роти віддає наказ екіпажу FPV-дронів на знищення ворожого танка;
  • комісія, визначена командиром військової частини, складає акт про технічний стан FPV-дронів;
  • – комісія складає акт проведення запуску трьох FPV-дронів під час бойових дій;
  • – екіпаж FPV-дронів знищує танк, використовує для цього три безпілотники;
  • – три FPV-дрони знімаються з обліку військової частини за затвердженими раніше актами.

В Міноборони уочнують, що для списання FPV-дронів у минулому необхідно було зібрати 16-18 документів. Відтепер для цього достатньо лише два:

  • – акт про проведення пуску під час бойових дій;
  • – акт якісного технічного стану.

Також в Міноборони нагадують, що за схожою спрощеною процедурою можна списувати майно, що прийшло у непридатний стан через експлуатацію: одяг, бронежилети, шоломи, побутове майно, а за актом технічного списання: зброю, військову і спеціальну техніку, тощо.

Міноборони
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