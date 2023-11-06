Литва закликає білорусь зупинити роботу Білоруської атомної електростанції

Міністерство закордонних справ Литви закликало білорусь зупинити роботу першого та другого блоків Білоруської атомної електростанції через те, що вона становить велику загрозу для всієї Європи.

Про це пише LRT.

Зазначається, що литовське МЗС передало мінську ноту з закликом "негайно розв'язати питання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на Білоруській АЕС відповідно до міжнародних вимог і стандартів".

Це пов'язано з тим, що в ЗМІ з'явилося повідомлення про дозвіл владою білорусі комерційного використання другого реактора електростанції.

"білорусь продовжує ігнорувати прохання міжнародного співтовариства вирішити на цьому небезпечному ядерному об’єкті усі питання безпеки", - заявили в литовському дипломатичному відомстві.

Там зауважили, що АЕС становить велику небезпеку для всієї Європи, тому Литва наполягає на припиненні роботи двох енергоблоків, допоки білорусь не розв'яже всі безпекові питання.

Відстань від Білоруської АЕС, яка розташована в місті Острівці, до столиці Литви міста Вільнюс, становить 40 км.

АЕС розпочала свою роботу 2020 року, попри критику з боку Литви.

АЕС має два реактори однакової потужності – майже по 1,2 гігавата кожен – російського проєкту ВВЕР. Її будівництво розкритикували як Литва, так і міжнародні експерти через серйозні порушення.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко прокоментував реакцію Литви так:

"Це шалені надіслали ноту. Народ Литви жодного відношення до цих шалених не має. Це вже не перша нота. Нехай шлють. В нас місця в унітазах вистачає. Тому нехай надсилають".

За словами лукашенка, процес будівництва АЕС у білорусі був абсолютно відкритим.

1 листопада другий енергоблок Білоруської АЕС в Острівці, ймовірно, ввели в промислову експлуатацію. Це випливає із публікації прес-служби міністерства енергетики білорусі.

Безпосередньо про те, що другий енергоблок АЕС ввели у промислову експлуатацію, відомство не повідомляє. У повідомленні наголошується, що 1 листопада 2023 року приймальна комісія під головуванням заступника прем'єр-міністра петра пархомчика підписала акт приймання в експлуатацію пускового комплексу другого енергоблоку Білоруської АЕС.

Таке ж формулювання використовувалося білоруською стороною під час введення у промислову експлуатацію першого енергоблоку 10 червня 2021 року.

На офіційному сайті АЕС наводяться дані, що з моменту підключення другого енергоблоку до єдиної енергосистеми він виробив 2100,02 млн кВт*год.