Укренерго: В Україні спостерігається профіцит електроенергії

Через профіцит електроенергії НЕК "Укренерго" звернувся до Польщі за аварійної допомоги у вигляді термінової закупки надлишків, йдеться в повідомленні компанії.

Причиною профіциту стала активна робота електростанцій на ВДЕ (в деяких регіонах погода не тільки вітряна, але і сонячна).

Так, щоб зберегти баланс між споживанням та виробництвом й уникнути обмеження роботи електростанцій на ВДЕ НЕК "Укренерго" 6 листопада звернувся до польського оператора енергосистеми PSE із запитом на надання аварійної допомоги у вигляді термінової закупки надлишків української електроенергії протягом 3 денних годин загальним обсягом 900 МВт*год.

Відомо, що після поточного ремонту повернувся в роботу блок на одній з теплоелектростанцій (ТЕС).

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів. "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів", – йдеться у повідомленні.